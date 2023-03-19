«Лацио» победил «Рому» в римском дерби второй раз в сезоне

Футболисты «Лацио» победили «Рому» в римском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

Встреча в Риме, в которой номинальными хозяевами было «Лацио», завершилась со счетом 1:0. Мяч на 65-й минуте забил Маттиа Дзакканьи.

«Рома» с 32-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Рожера Ибаньеса.

«Лацио» второй раз в сезоне победило в римском дерби, встреча первого круга в ноябре минувшего года, завершилась с тем же счетом.

«Лацио», благодаря победе, набрало 52 очка, поднялось на второе место в турнирной таблице Серии А. Команда отстает от лидера «Наполи» на 19 очков. «Рома» с 47 очками идет на пятом месте.

В следующем туре «Лацио» 2 апреля сыграет в гостях с «Монцей», а «Рома» примет Сампдорию».