Сергей Семак: Кузяев ждет хорошего предложения только из-за рубежа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что клуб договорится о продлении контракта с полузащитником Далером Кузяевым. При этом специалист подчеркнул, что игрок готов перебраться в зарубежную команду.

«Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут. Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет – может, останется в «Зените», – заявил Семак для «РБ-Спорт».

Напомним, Кузяеву 30 лет. Его контракт с «Зенитом» истекает по окончании текущего сезона. В нынешней кампании РПЛ футболист провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.