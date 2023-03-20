«Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» и вышел на четвертое место в Бундеслиге.

Футболисты «Фрайбурга» сыграли вничью в гостевом матче с «Майнцем» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Встреча в Майнце завершилась со счетом 1:1.

У гостей счет открыл Рицу Доан на 55-й минуте, а в компенсированное время второго тайма Карим Онисиво сравнял его (90+6).

«Фрайбург» набрал 46 очков и вышел на четвертое место в Бундеслиге. «Майнц» с 37 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре 1 апреля «Майнц» отправится в гости к «Лейпцигу», а «Фрайбург» примет «Герту».