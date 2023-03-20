Дубль Санчеса помог «Марселю» победить «Реймс» и вернуться на вторую строчку в Лиге 1

Футболисты «Марселя» победили «Реймс» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча в Реймсе завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

У победителей дубль на счету Алексиса Санчеса (16-я и 29-я минута). У хозяев поля отличился Фоларин Балогун (13-я минута)

«Марсель» набрал 59 очков и вернулся на второе место в чемпионате. От лидирующего «ПСЖ» команду отделяют семь очков. «Реймс» с 43 очками находится на девятой строчке.

В 29-м туре 31 марта «Марсель» примет «Монпелье», а «Реймс» 2 апреля в гостях сыграет с «Нантом».

Футбол. Чемпионат Франции. 28-й тур.

«Реймс» - «Марсель» - 1:2 (1:2)

Голы: Балогун, 13 – Санчес, 16, 29.