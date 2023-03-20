«Ювентус» победил «Интер» в матче 27-го тура Серии А

Футболисты «Ювентуса» победили «Интер» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте Филипом Костичем.

«Ювентус» набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от зоны еврокубков. Ранее «Ювентус» был лишен 15 очков Федерацией футбола Италии за финансовые махинации .

«Интер» с 50 очками занимает третье место в Серии А.

В 28-м туре 1 апреля «Ювентус» примет «Верону», а «Интер» - «Фиорентину».