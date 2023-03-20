«Барселона» вырвала победу у «Реала» и увеличила отрыв от мадридцев на 12 очков

Футболисты «Барселоны» победили мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте, когда игрок каталонцев Рональд Араухо забил мяч в свои ворота. Под занавес первого тайма хозяевам удалось отыграться – отличился Серхи Роберто. На 81-й минуте «Реал» отметился забитым мячом усилиями Марко Асенсио, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено.

Победу «сине-гранатовым» принес точный удар Франка Кессье в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, подопечные Хави набрали 68 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. У идущих вторыми мадридцев 56 очков.

В 27-м туре 1 апреля «Барселона» сыграет на выезде с «Эльче», а днем позже «Реал» примет «Вальядолид».

Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Барселона» - «Реал» - 2:1 (1:1)

Голы: Роберто, 45. Кессье, 90+2 – Араухо, 9 (автогол)