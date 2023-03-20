«Это безумие»: Ширер поражен рекордной результативности Холанда

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал высокую результативность норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Холанд - зверь, машина для забивания голов, он живет и дышит голами. Если он не забивает, то потом не спит ночью. Он хочет забивать еще и еще. Эрлинг может забить 50 голов, возможно, даже 60. Это безумие», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд провел 36 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 39 мячей.

После 27 матчей «горожане» с 61 очком занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, на восемь очков отставая от лидирующего «Арсенала» и имея игру в запасе. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Сити» сыграет с мюнхенской «Баварией».