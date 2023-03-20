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Каррагер считает, что Конте рассчитывает на увольнение из «Тоттенхэма» уже в ближайшее время

Итальянец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «шпор».
20 марта 2023 09:27
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте о том, что «шпоры» еще долгое время не смогут выйти на заметные позиции в АПЛ и Европе.

«Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных. «Шпоры» должны просто лишить его страданий. И сделать это как можно быстрее. Нельзя так говорить о своём клубе. Особенно когда вы получаете от него безумные деньги.

Прогресс «Арсенала» в этом сезоне после того, как в прошлом сезоне «Тоттенхэм» финишировал выше, уничтожает многие его аргументы», - написал Карргер в своих соцсетях.

Напомним, после 28 матчей лондонцы с 49 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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