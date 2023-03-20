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«Челси» хочет построить новый стадион вместо «Стэмфорд Бридж»

Проектная стоимость составляет более 2,3 млрд. евро.
20 марта 2023 09:42
автор: Александр Евграфов

Владелец клуба «Челси» Тодд Боули намерен построить современную арену вместо «Стэмфорд Бридж», сообщают британские СМИ.

По данным источника, вместимость нового стадиона должна достигать 60 тысяч человек, а затраты составят 2,3 млрд. евро. В настоящее время «Челси ведет переговоры о покупке участка земли рядом со «Стэмфорд Бридж».

Если проект будет начат, то «Челси» придется проводить домашние встречи как минимум четыре года на другой арене. В качестве вариантов рассматриваются «Уэмбли» и стадион «Фулхэма» - «Крэйвен Коттедж».

По оценке специалистов работы по возведению нового стадиона могут продлиться до 2030 года.

«Челси» хочет построить новый стадион вместо «Стэмфорд Бридж»
Проектная стоимость составляет более 2,3 млрд. евро.
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