«Челси» хочет построить новый стадион вместо «Стэмфорд Бридж»

Владелец клуба «Челси» Тодд Боули намерен построить современную арену вместо «Стэмфорд Бридж», сообщают британские СМИ.

По данным источника, вместимость нового стадиона должна достигать 60 тысяч человек, а затраты составят 2,3 млрд. евро. В настоящее время «Челси ведет переговоры о покупке участка земли рядом со «Стэмфорд Бридж».

Если проект будет начат, то «Челси» придется проводить домашние встречи как минимум четыре года на другой арене. В качестве вариантов рассматриваются «Уэмбли» и стадион «Фулхэма» - «Крэйвен Коттедж».

По оценке специалистов работы по возведению нового стадиона могут продлиться до 2030 года.