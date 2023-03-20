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«Я не ожидал вашего вопроса»: Галтье высказался о конфликте с Месси

Аргентинец пропустил пару тренировочных занятий с командой.
20 марта 2023 10:32
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал слухи о своем конфликте с нападающим команды Лионелем Месси.

«Я не ожидал вашего вопроса. В среду, во время тренировки, Лео почувствовал боль в приводящей мышце. Он прервал занятие. На следующий день он остался под наблюдением медицинского персонала. Затем он тренировался вместе с командой. Между Лео и остальными игроками ничего не произошло. Так же, как и между Лео и мной», - приводит слова специалиста французская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Месси провел 31 матч во всех клубных турнирах, в которых забил 17 мячей.

После 28 туров парижане с 66 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции, на семь очков опережая ближайшего преследователя - «Марсель».

«Я не ожидал вашего вопроса»: Галтье высказался о конфликте с Месси
Аргентинец пропустил пару тренировочных занятий с командой.
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