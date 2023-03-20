Червиченко прокомментировал вызов восьми игроков «Спартака» в сборную России

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вызов главным тренером сборной России Валерием Карпиным восьми футболистов красно-белых в национальную команду.

«Судя по вчерашней игре, стабильно такого доминирования «Спартака» в сборной точно не будет. Думаю, вызов восемь футболистов красно-белых - эмоциональное решение Карпина, основанное на том, что он видел на сборах. При нынешней игре российские футболисты «Спартака» вряд ли будут системообразующими в сборной», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Также он отметил, что в настоящее время молодые футболисты столичного «Локомотива» выглядят сильнее, и в следующий раз Карпин, возможно, пригласит на сбор большую группу игроков из другой команды.

Добавим, что 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдет в Тегеране.