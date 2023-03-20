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Ветеран ЦСКА Пономарев: Семак надерет игрокам «Зенита» задницы, так играть нельзя

Питерцы проиграли армейцам в 20-м туре.
20 марта 2023 11:50
автор: Александр Шульгин

Экс-футболист ЦСКА Валентин Пономарев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ, в котором армейцы обыграли питерский «Зенит».

«Сейчас Семак надерет задницы игрокам, потому что так играть, как сегодня – так играть, конечно, в футбол нельзя. Я ожидал искрометной и агрессивной игры от «Зенита», но сегодня они или подустали, или что-то еще случилось, но игра у них не пошла», - приводит слова Пономарева «РБ-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0, а единственный гол забил нападающий Федор Чалов.

Таким образом, армейцы обыграли питерский клуб впервые с 11 ноября 2018 года: тогда красно-синие одержали домашнюю победу со счетом 2:0.

К слову, серия поражений ЦСКА в играх РПЛ против «Зенита» насчитывала шесть матчей.

источник: «РБ-Спорт»
Ветеран ЦСКА Пономарев: Семак надерет игрокам «Зенита» задницы, так играть нельзя
Питерцы проиграли армейцам в 20-м туре.
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