Ветеран ЦСКА Пономарев: Семак надерет игрокам «Зенита» задницы, так играть нельзя

Экс-футболист ЦСКА Валентин Пономарев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ, в котором армейцы обыграли питерский «Зенит».

«Сейчас Семак надерет задницы игрокам, потому что так играть, как сегодня – так играть, конечно, в футбол нельзя. Я ожидал искрометной и агрессивной игры от «Зенита», но сегодня они или подустали, или что-то еще случилось, но игра у них не пошла», - приводит слова Пономарева «РБ-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0, а единственный гол забил нападающий Федор Чалов.

Таким образом, армейцы обыграли питерский клуб впервые с 11 ноября 2018 года: тогда красно-синие одержали домашнюю победу со счетом 2:0.

К слову, серия поражений ЦСКА в играх РПЛ против «Зенита» насчитывала шесть матчей.