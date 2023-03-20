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Игроки «Тоттенхэма» ждут ухода Конте с поста главного тренера

Многие считают, что вопрос отставки – дело времени.
20 марта 2023 13:34
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Тоттенхэма» полагают, что уход главного тренера Антонио Конте является делом времени, сообщают британские СМИ.

По данным источника, футболисты «шпор» надеются, что специалист не продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что у Конте и футболистов команды сложились достаточно непростые отношения. После ничьи с «Саутгемптоном» Конте очень эмоционально высказался об итоге матча, а затем обвинил игроков в эгоизме и отсутствии командного духа.

Контракт 53-летнего специалиста истекает в конце этого сезона.

Игроки «Тоттенхэма» ждут ухода Конте с поста главного тренера
Многие считают, что вопрос отставки – дело времени.
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