Игроки «Тоттенхэма» ждут ухода Конте с поста главного тренера

Футболисты «Тоттенхэма» полагают, что уход главного тренера Антонио Конте является делом времени, сообщают британские СМИ.

По данным источника, футболисты «шпор» надеются, что специалист не продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что у Конте и футболистов команды сложились достаточно непростые отношения. После ничьи с «Саутгемптоном» Конте очень эмоционально высказался об итоге матча, а затем обвинил игроков в эгоизме и отсутствии командного духа.

Контракт 53-летнего специалиста истекает в конце этого сезона.