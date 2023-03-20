Нападающий «Реала» Винисиус в матче с «Барселоной» вновь подвергся расистским оскорблениям

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в матче с «Барселоной» подвергся оскорблениям со стороны болельщиков каталонцев в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, фанаты «Барселоны» несколько раз скандировали фразу «Винисиус, умри», а затем некоторые из болельщиков начали выкрикивать расистские фразы.

Винисиус не раз за последние игры подвергался расистским оскорблениям, руководство Ла Лиги подала обращение в правоохранительные органы с просьбой помочь установить личности оскорбляющих.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» в воскресенье на «Камп Ноу» завершилась победой хозяев – 2:1.