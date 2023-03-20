ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающий «Реала» Винисиус в матче с «Барселоной» вновь подвергся расистским оскорблениям

Это не первый случай в карьере бразильского футболиста.
20 марта 2023 13:48
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в матче с «Барселоной» подвергся оскорблениям со стороны болельщиков каталонцев в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, фанаты «Барселоны» несколько раз скандировали фразу «Винисиус, умри», а затем некоторые из болельщиков начали выкрикивать расистские фразы.

Винисиус не раз за последние игры подвергался расистским оскорблениям, руководство Ла Лиги подала обращение в правоохранительные органы с просьбой помочь установить личности оскорбляющих.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» в воскресенье на «Камп Ноу» завершилась победой хозяев – 2:1.

источник: «Советский спорт»
Миодраг Божович: В РПЛ худшее судейство в Европе, судьи свою вину не признают
Бывший главный тренер российских клубов раскритиковал работу судей.
20.03.2023 14:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Валерий Овчинников: Поражение «Спартака» в Оренбурге из области психологии
Валерий Овчинников: Поражение «Спартака» в Оренбурге из области психологии
В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур РПЛ. Лидеры – «Зенит» и «Спартак» – проиграли. Это позволило «Ростову» выйти на второе место, оттеснив красно-белых на третью строчку. 
20.03.2023 14:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Нападающий «Реала» Винисиус в матче с «Барселоной» вновь подвергся расистским оскорблениям
Это не первый случай в карьере бразильского футболиста.
20.03.2023 13:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игроки «Тоттенхэма» ждут ухода Конте с поста главного тренера
Многие считают, что вопрос отставки – дело времени.
20.03.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Руководство «Эльче» уволило пятого тренера за сезон
Пабло Мачин отправлен в отставку после поражения от «Реала Сосьедад».
20.03.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гаттузо сравнил Кварацхелию с игроком «МЮ» Джорджем Бестом
По мнению наставника, «Наполи» сейчас играет в футбол мечты.
20.03.2023 12:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Барселоне» будут рады возвращению Месси
По мнению полузащитника команды Серхи Роберто, футболисты ждут возвращения форварда.
20.03.2023 12:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
«ПСЖ» не будет менять тренера до конца сезона
Тем не менее будущее Галтье находится под вопросом.
20.03.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ветеран ЦСКА Пономарев: Семак надерет игрокам «Зенита» задницы, так играть нельзя
Питерцы проиграли армейцам в 20-м туре.
20.03.2023 11:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Червиченко прокомментировал вызов восьми игроков «Спартака» в сборную России
Команду ждет товарищеский матч со сборной Ирана.
20.03.2023 10:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика