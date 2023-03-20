Валерий Овчинников: Поражение «Спартака» в Оренбурге из области психологии

Известный российский тренер Валерий Овчинников подвел итоги тура.

– Валерий Викторович, «Спартак» после зимнего перерыва смотрелся очень прилично. И вдруг какое-то безнадежное поражение в Оренбурге.

– Я играл в Оренбурге в свое время. Там небольшой, уютный стадион. Акустика хорошая, местные болельщики гонят своих вперед, те бегут. «Оренбург» дома выгрызает очки, хочет остаться в РПЛ.

Что касается «Спартака», это сбой, больше психологический. Слишком поверили в свои силы, а пресса подогревала, что только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Вот машина и сломалась, сбой допустила.