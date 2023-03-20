Миодраг Божович: В РПЛ худшее судейство в Европе, судьи свою вину не признают

Бывший тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович назвал судейство в Российской премьер-лиге худшим в Европе.

«Я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно. Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями бесполезно», — приводит слова Божовича «РБ-Спорт».

Напомни, что в своей карьере Божович был тренером «Амкара», «Москвы», московского «Динамо», «Ростова», «Локомотива», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».