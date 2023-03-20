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Агент Салаха опроверг слухи о его возможном уходе из «Ливерпуля»

Контракт Салаха рассчитан до лета 2025 года. .
20 марта 2023 14:37
автор: Александр Евграфов

Агент футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса опроверг информацию о возможном уходе нападающего из клуба.

«Откуда это все взято, если мы с Мохамедом это не обсуждали? Расскажите нам», - написал Исса в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Салах ищет возможность покинуть «Ливерпуль». В числе возможных вариантов рассматривались испанские клубы.

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда рассчитан до 2025 года.

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