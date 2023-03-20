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Валерий Овчинников: Сейчас бы Дзюбу пригласить в сборную

В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур РПЛ. Лидеры – «Зенит» и «Спартак» - проиграли. «Локомотив» вырвал победу у «Краснодара», а Артем Дзюба забил победный гол. 
Валерий Овчинников: Сейчас бы Дзюбу пригласить в сборную
20 марта 2023 15:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Известный российский тренер Валерий Овчинников – о полезности Дзюбы.

- «Локомотив» отыгрался с 0:2, Дзюба – красавец, опять забил.

- Вот, вы говорите: Дзюба – красавец. А еще полтора месяца назад про него доброго слова никто не сказал.

- Я всегда про Дзюбу только хорошее говорил, потому что понимаю, насколько это хороший нападающий.

- Я не про вас, а про обсуждение: нужен Дзюба или не нужен? «Локомотиву» он точно нужен. В штрафной свое он всегда выгрызет. А если б Дзюбу пригласить в сборную, представляете, какой у него будет настрой! Какой психологический всплеск.

источник: «Советский спорт»
Валерий Овчинников: Сейчас бы Дзюбу пригласить в сборную
Валерий Овчинников: Сейчас бы Дзюбу пригласить в сборную
В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур РПЛ. Лидеры – «Зенит» и «Спартак» - проиграли. «Локомотив» вырвал победу у «Краснодара», а Артем Дзюба забил победный гол. 
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