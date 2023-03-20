Валерий Овчинников: Сейчас бы Дзюбу пригласить в сборную

Известный российский тренер Валерий Овчинников – о полезности Дзюбы.

- «Локомотив» отыгрался с 0:2, Дзюба – красавец, опять забил.

- Вот, вы говорите: Дзюба – красавец. А еще полтора месяца назад про него доброго слова никто не сказал.

- Я всегда про Дзюбу только хорошее говорил, потому что понимаю, насколько это хороший нападающий.

- Я не про вас, а про обсуждение: нужен Дзюба или не нужен? «Локомотиву» он точно нужен. В штрафной свое он всегда выгрызет. А если б Дзюбу пригласить в сборную, представляете, какой у него будет настрой! Какой психологический всплеск.