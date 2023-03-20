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«Двери сборной для Ройса и Хуммельса не закрыты». Флик о перспективах игроков сборной Германии

Главный тренер команды прокомментровал состояние игроков, не получивших вызов в национальную сборную на мартовские матчи.
20 марта 2023 16:10
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик считает, что у игроков дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и Матса Хуммельса есть все шансы, чтобы вернуться в состав национальной команды.

«Ройс и Хуммельс? Я всегда говорил, что двери открыты для всех, кто продолжает играть. Я уже говорил с Марко Ройсом, мы посмотрим, в какой он форме. Что касается Матса, то мы видим, что он играет меньше, чем Шлоттербек и Зюле, у которых всё хорошо», — приводит слова Флика «твиттер» немецкие СМИ.

Оба футболиста не были вызваны в сборную на мартовские игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. 24 марта сборная Германии сыграет товарищеский матч с Перу, а 28 марта проведет матч со сборной Бельгии.

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