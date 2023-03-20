Прокуратура Нидерландов хочет посадить в тюрьму форварда «Урала» Влута

Прокуратура Нидерландов хочет посадить на 3,5 года нападающего «Урала» Рая Влута.

В ноябре 2021 года он, находясь за рулем, врезался в машину семьи с двумя детьми, один из которых не выжил.

По данным местной прессы, освидетельствование показало содержание алкоголя в 11,18 промилле, сам футболист уверяет, что выпил только два бокала вина и ехал в два раза медленнее, чем говорят в СМИ (203 км/час).

Отметим, что Влут играет за «Урал» с сентября 2022 года. В 14 матчах в чемпионата и Кубке России он забил пять голов.