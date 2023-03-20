Агенты Сперцяна ведут переговоры с клубами из Испании и Италии

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян хотел бы начать европейскую карьеру в Италии или Испании. Другие варианты он не рассматривает. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, агентство CAA Stelar, представляющее интересы футболиста, уже общается с клубами из этих лиг.

Сперцяну 22 года. Он выступает за первый состав «быков» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 27 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что армянский хавбек интересен «Милану». За его трансфер действующий чемпион Серии А готов заплатить 8 млн евро.