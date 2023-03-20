«ПСЖ» продолжает общаться с Малкомом по поводу возможного трансфера

«ПСЖ» продолжает контактировать с Малкомом по поводу возможного перехода во французский клуб из питерского «Зенита».

По информации зарубежной прессы, после того, как год назад клубам не удалось договориться о трансфере полузащитника, «ПСЖ» не потерял к нему интереса и продолжает общаться с представителями игрока.

Также отмечается, что Малком и сам не против перехода ради возможности снова выступать в еврокубках.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 25 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в которых забил 18 мячей.