ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»

Футболист ведет переговоры с клубом о новом контракте.
Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»
20 марта 2023 21:19
автор: Александр Шульгин
автор фото: IMAGO

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признался, что хотел бы завершить карьеру в родном клубе.

«Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь. Мы ведем переговоры, все будет известно в ближайшие недели», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Марко является воспитанником «шмелей». Часть карьеры он провел в другой «Боруссии» - менхенгладбахской, однако в 2012 году вернулся в Дортмунд.

В текущем сезоне Ройс провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Карпин рассказал, как относится к критике Мостового
По словам тренера, Александр Мостовой ведет себя как маленький ребенок.
20.03.2023 21:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»
Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»
Футболист ведет переговоры с клубом о новом контракте.
20.03.2023 21:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» продолжает общаться с Малкомом по поводу возможного трансфера
«ПСЖ» продолжает общаться с Малкомом по поводу возможного трансфера
Сам футболист не против переехать во Францию.
20.03.2023 20:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арис» разгромил АЕК, Кокорин забил гол и отдал результативную передачу
Встреча завершилась со счетом 4:0.
20.03.2023 20:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рэшфорд и Маунт пропустят матчи со сборными Италии и Украины
Рэшфорд и Маунт пропустят матчи со сборными Италии и Украины
Оба игрока получили травмы.
20.03.2023 19:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агенты Сперцяна ведут переговоры с клубами из Испании и Италии
Агенты Сперцяна ведут переговоры с клубами из Испании и Италии
Ранее сообщалось, что полузащитник интересен «Милану».
20.03.2023 19:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клозе уволен из австрийского «Альтаха»
Клуб разорвал сотрудничество с известным футболистом из-за провального выступления в чемпионате Австрии.
20.03.2023 19:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Валерий Гладилин: За рубежом идет чистый наезд на тех, кто работает в нашей стране
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об информации, что прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для футболиста «Урала» Рая Влута.
20.03.2023 19:07
Футбол
Кварацхелия опередил Бензема и Левандовски в списке претендентов на «Золотой мяч»
Кварацхелия опередил Бензема и Левандовски в списке претендентов на «Золотой мяч»
Первое место – за Лионелем Месси.
20.03.2023 18:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» готов заплатить за Кварацхелию 180 млн евро
Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
20.03.2023 18:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика