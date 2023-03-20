Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признался, что хотел бы завершить карьеру в родном клубе.

«Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь. Мы ведем переговоры, все будет известно в ближайшие недели», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Марко является воспитанником «шмелей». Часть карьеры он провел в другой «Боруссии» - менхенгладбахской, однако в 2012 году вернулся в Дортмунд.

В текущем сезоне Ройс провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.