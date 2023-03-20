Карпин рассказал, как относится к критике Мостового

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин впервые отреагировал на критику со стороны бывшего партнера по «Сельте» и сборной России Александра Мостового.

В частности, он заявил, что с улыбкой относится к словам экс-футболиста, который пока не работал тренером на высоком уровне.

«Он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает. На ребенка четырех лет мы ведь не обижаемся?» – добавил Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

Ранее Мостовой заявил, что негативно относится к варианту, при котором Карпин будет работать и в «Ростове», и в сборной России. По словам экс-полузащитника, в стране хватает свободных тренеров, на которых стоит обратить внимание.