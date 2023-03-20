Карпин рассказал, почему вызвал в сборную России 8 игроков «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение вызвать в команду сразу 8 игроков «Спартака».

По словам специалиста, столичный клуб занимает 2-е место в РПЛ, а российские футболисты получают в этой команде постоянную игровую практику, поэтому заслужили внимание тренерского штаба.

«Это никакой не троллинг – это реальность наша. Сколько русских футболистов постоянно играет в «Зените»? Малком и Клаудиньо? Они еще не могут быть привлечены за сборную. Караваев, Кузяев и где-то там Мостовой. Иногда Круговой. А сколько россиян играет в «Спартаке»? Так как троллинг? Они идут на 2-м месте. В «Ростове» тоже много русских и тоже вызываются, потому что идут на 3-м месте», – заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

В эти дни сборная России готовится к товарищескому матчу с командой Ирана. Встреча пройдет 23 марта в Тегеране и начнется 20.00 мск.