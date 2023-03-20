Петржела – о поражении «Зенита» в матче с ЦСКА: Возможно, нужно сменить тренера

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался после поражения команды в матче 20-го тура РПЛ с московским ЦСКА (0:1).

«Возможно, нужно сменить тренера. Это повысит мотивацию и конкуренцию в команде. Игроки те же, возможно, им не хватает заряда и самоотверженности. Все это придет с новым тренером. Тренер Семак работает с командой уже давно», – заявил экс-наставник, чьи слова приводит Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 1-е место, набрав 48 очков. Ближайший преследователь в лице «Спартака» уступает питерцам 8 очков.