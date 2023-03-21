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Карпин - о скандале из-за фото с эстонскими футболистами: Мир сошел с ума

Вопрос дошел до Премьер-министра Эстонии.
21 марта 2023 09:10
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о реакции Эстонии на фото с местными футболистами, в том числе игроками национальной команды.

«Просто собрались старые знакомые. Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то все равно не встанет», - сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

Добавим, что футболисты после критики со стороны болельщиков извинились за совместное фото с Карпиным.

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