Карпин - о скандале из-за фото с эстонскими футболистами: Мир сошел с ума

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о реакции Эстонии на фото с местными футболистами, в том числе игроками национальной команды.

«Просто собрались старые знакомые. Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то все равно не встанет», - сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

Добавим, что футболисты после критики со стороны болельщиков извинились за совместное фото с Карпиным.