«Больше не пойду, буду смотреть дома»: Слуцкий поделился печальным опытом похода на стадион с fan-ID

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем опыте посещения стадиона с использованием fan-ID.

«Я уже был в стиле Киркорова: вы хотите скандала сейчас? Потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по fan-ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», - приводит слова специалиста YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Наставник объяснил, что при входе на арену два разных турникета не реагировали на карту болельщика и входной билет, а при выходе турникет вообще сломался, в результате чего образовалась огромная очередь.

Напомним, с 1 декабря 2022 года fan-ID стал обязательным к использованию на всех стадионах страны.