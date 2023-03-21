ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Больше не пойду, буду смотреть дома»: Слуцкий поделился печальным опытом похода на стадион с fan-ID

Специалист испытал ряд проблем при входе и выходе с арены.
21 марта 2023 09:26
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем опыте посещения стадиона с использованием fan-ID.

«Я уже был в стиле Киркорова: вы хотите скандала сейчас? Потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по fan-ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», - приводит слова специалиста YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Наставник объяснил, что при входе на арену два разных турникета не реагировали на карту болельщика и входной билет, а при выходе турникет вообще сломался, в результате чего образовалась огромная очередь.

Напомним, с 1 декабря 2022 года fan-ID стал обязательным к использованию на всех стадионах страны.

источник: «Коммент.Шоу»
«Больше не пойду, буду смотреть дома»: Слуцкий поделился печальным опытом похода на стадион с fan-ID
Специалист испытал ряд проблем при входе и выходе с арены.
21.03.2023 09:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стал известен новый капитан сборной Франции
Спойлер: ему 24 года.
21.03.2023 09:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карпин - о скандале из-за фото с эстонскими футболистами: Мир сошел с ума
Вопрос дошел до Премьер-министра Эстонии.
21.03.2023 09:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Петржела – о поражении «Зенита» в матче с ЦСКА: Возможно, нужно сменить тренера
Петржела – о поражении «Зенита» в матче с ЦСКА: Возможно, нужно сменить тренера
По его словам, команда нуждается в встряске.
20.03.2023 23:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карпин рассказал, почему вызвал в сборную России 8 игроков «Спартака»
Карпин рассказал, почему вызвал в сборную России 8 игроков «Спартака»
Тренер привел два аргумента.
20.03.2023 22:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пресс-служба сборной России показала фотографии с тренировки
В эти дни команда готовится к товарищескому матчу с Ираном.
20.03.2023 22:23
Футбол
Бускетс решил обдумать предложение «Барселоны» о продлении контракта
Бускетс решил обдумать предложение «Барселоны» о продлении контракта
Нынешний договор истекает летом 2023 года.
20.03.2023 22:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карпин рассказал, как относится к критике Мостового
По словам тренера, Александр Мостовой ведет себя как маленький ребенок.
20.03.2023 21:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»
Ройс признался, что хочет закончить карьеру в дортмундской «Боруссии»
Футболист ведет переговоры с клубом о новом контракте.
20.03.2023 21:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» продолжает общаться с Малкомом по поводу возможного трансфера
«ПСЖ» продолжает общаться с Малкомом по поводу возможного трансфера
Сам футболист не против переехать во Францию.
20.03.2023 20:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика