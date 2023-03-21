Камавинга может продлить контракт с «Реалом», сумма отступных – 1 миллиард евро

В «Реале» довольны выступлением французского полузащитника Эдуардо Камавинги. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, мадридский клуб начал переговоры с футболистом о продлении контракта. Отмечается, что «сливочные» хотят включить в соглашение пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро.

Напомним, 20-летний хавбек перешел в «Реал» летом 2021 года. Он был куплен у «Ренна» за 31 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги француз провел 26 матчей и отдал 1 голевой пас. Также полузащитник отыграл 7 матчей в Лиге чемпионов и помог команде выйти в четвертьфинал.