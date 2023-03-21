«Барселона» хочет продлить контракт с Хави на три года

В «Барселоне» довольны работой Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды.

Как сообщают испанские СМИ, каталонский гранд обсудит со специалистом продление контракта на три сезона. Отмечается, что стороны сядут за стол переговоров в июне.

Единственная проблема – низкая зарплата наставника. Клуб хотел бы поднять ему оклад, однако, не может этого сделать из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, 43-летний Хави возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» занимает 1-е место, опережая идущий на 2-м месте «Реал» на 12 очков. Добавим, что под руководством молодого тренера каталонцы выиграли Суперкубок Испании.