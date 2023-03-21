Манчини признал проблему дефицита нападающих для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини пожаловался на отсутствие достаточного количества хороших нападающих для главной национальной команды страны.

«Я не знаю, почему у нас так мало нападающих. Мы очень ограничены в выборе впереди. У нас три команды играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, но на три команды наберется максимум семь или восемь итальянцев. Такова реальность», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Одной из главных причин он назвал фактическое отсутствие уличного футбола в стране и отметил, что в латиноамериканских странах, где детвора по-прежнему продолжает бегать с мячом во дворах, ситуация обстоит куда лучше.

Напомним, итальянцы пропустили два подряд чемпионата мира, чего со «скуадрой адзуррой» еще не происходило ни разу в истории. При этом в промежутке между двумя мундиалями команда Манчини умудрилась выиграть Евро-2020.