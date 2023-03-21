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Манчини признал проблему дефицита нападающих для сборной Италии

Специалист объяснил причину отсутствия качественных форвардов.
21 марта 2023 10:37
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини пожаловался на отсутствие достаточного количества хороших нападающих для главной национальной команды страны.

«Я не знаю, почему у нас так мало нападающих. Мы очень ограничены в выборе впереди. У нас три команды играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, но на три команды наберется максимум семь или восемь итальянцев. Такова реальность», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Одной из главных причин он назвал фактическое отсутствие уличного футбола в стране и отметил, что в латиноамериканских странах, где детвора по-прежнему продолжает бегать с мячом во дворах, ситуация обстоит куда лучше.

Напомним, итальянцы пропустили два подряд чемпионата мира, чего со «скуадрой адзуррой» еще не происходило ни разу в истории. При этом в промежутке между двумя мундиалями команда Манчини умудрилась выиграть Евро-2020.

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