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Роберто – о возвращении Месси в «Барселону»: Ждем его уже сейчас

Аргентинец не может договориться с «ПСЖ» о новом контракте и рассматривает различные варианты.
21 марта 2023 10:38
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.

«С распростертыми объятиями примем его. Кто не будет готов к возвращению Месси? Но мы не хотим много говорить об этом, потому что решение должен принимать президент клуба, тренер или кто-то другой. Но что касается игроков, то мы ждем его уже сейчас», – сказал Роберто зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси, ныне выступающий за «ПСЖ», не хочет возвращаться на «Камп Ноу». Аргентинец считает, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не сдержал обещаний и спровоцировал ситуацию, при которой ему пришлось уйти.

источник: «Советский спорт»
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