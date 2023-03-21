Адебайор объявил о завершении своей карьеры

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«Моя карьера профессионального спортсмена была полна чередой взлётов и падений, но она был невероятным приключением. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом со мной на каждом шагу. Я очень благодарен за всё и взволнован тем, что должно произойти», - написал форвард в своих соцсетях.

Напомним, помимо двух английских грандов Адебайор выступал также за «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», турецкие «Башакшехир» и «Кайсериспор», а также мадридский «Реал» и другие клубы.

Последней командой футболиста стала «Семасси» из его родного Того.