Карпин признался, что его снова звали в «Спартак»: Не знаю, зачем, но встречался

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какие предложения поступали ему за время работы в стане дончан.

«Встречались ли со мной из «Спартака»? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили…

Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с «Ростовом» и сборной России и отказался. Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении – это сборная, которая участвует в отборе на Евр. Это могло как-то перевесить, но в конце концов я решил, что это неправильно было бы по отношению к «Ростову» и к сборной России», - заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что Карпин дважды возглавлял «Спартак» и работал в клубе в качестве генерального директора. Также два раза он брал с красно-белыми серебряные медали РПЛ.

С 2021 года специалист совмещает посты в «Ростове» и сборной России.