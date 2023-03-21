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Чалов рассказал, как изменилась его позиция на поле с приходом Владимира Федотова

По словам форварда, он доволен решением нового тренера.
21 марта 2023 11:49
автор: Артур Гичунцев

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов перевел Федора Чалова с линии полузащиты на фланг. Об этом нападающий рассказал YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Да, немного поменялась позиция, но, если сравнивать с временем при Березуцком, там была чуть-чуть иная роль, больше полузащитник. Сейчас я, наверное, как второй нападающий. Нападающий в оттяжке», – сказал форвард.

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний Чалов провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассиста.

Что касается Федотова, то он возглавил армейцев в июне 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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