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Холанд не сыграет за сборную Норвегии в матчах против Испании и Грузии из-за травмы

Форвард сломался в самый неподходящий для сборной момент.
21 марта 2023 12:18
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сыграет за сборную Норвегии в матчах отборочного турнира Евро-2024 против команда Испании и Грузии.

По информации норвежской футбольной федерации, форвард получил травму паха и покинул расположение сборной.

Добавим, что оба выездных для норвежцев поединка пройдут 22 марта (с Испанией) и 25 марта (с Грузией).

В текущем сезоне Холанд в 36 матчах забил 39 мячей во всех клубных турнирах. В последних двух встречах за свой клуб он отличился восемь раз.

источник: Федерация футбола Норвегии
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