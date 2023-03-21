Холанд не сыграет за сборную Норвегии в матчах против Испании и Грузии из-за травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сыграет за сборную Норвегии в матчах отборочного турнира Евро-2024 против команда Испании и Грузии.

По информации норвежской футбольной федерации, форвард получил травму паха и покинул расположение сборной.

Добавим, что оба выездных для норвежцев поединка пройдут 22 марта (с Испанией) и 25 марта (с Грузией).

В текущем сезоне Холанд в 36 матчах забил 39 мячей во всех клубных турнирах. В последних двух встречах за свой клуб он отличился восемь раз.