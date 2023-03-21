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Карпин рассказал, при каких условиях вернет Дзюбу в сборную России

34-летний форвард ни разу не играл за национальную команду при Карпине.
Карпин рассказал, при каких условиях вернет Дзюбу в сборную России
21 марта 2023 12:42
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Локомотив»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не стал вызывать Артема Дзюбу на мартовский сбор команды. По словам специалиста, в нынешних условиях он не видит смысла привлекать игроков старше 30 лет.

«Мы Дзюбу уже собирались вызывать, но в первый раз он был не готов, второй раз по семейным обстоятельствам не приехал. Пока нас не разбанят, свыше 30 лет ни у кого нет шансов попасть в сборную. И забудьте про вратарей», – заявил тренер пресс-службе РПЛ.

Напомним, Дзюбе 34 года. Форвард «Локомотива» ни разу не выступал за сборную России при Карпине. Всего за национальную команду нападающий провел 55 матчей и забил 30 голов.

источник: РПЛ
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