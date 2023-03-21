Слуцкий назвал причины поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что «Спартаку» в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» помешали искусственное поле и низкая реализация голевых моментов.

«На искусственном поле важные первые 20-25 минут, потому что ты адаптируешься к любому искусственному полю, любой команде нужно подстраиваться, они все разные. И пока «Спартак» подстраивался… Это касается и ошибок Зиньковского, все по-другому.

Во втором тайме «Спартак» в матч вернулся и доминировал, но низкая реализация. Поле мешает в какой-то степени, не говорю, что только из-за него проиграли. Не случайно у «Оренбурга» такой контраст между домашними и выездными матчами», - приводит слова Слуцкого «Коммент.Шоу».

Добавим, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга», однако отрыв «Зенита» от «Спартака» остался прежним, поскольку питерцы в отчетном туре проиграли ЦСКА (0:1).