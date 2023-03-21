Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас», став самым возрастным тренером в истории АПЛ

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера до конца текущего сезона.

Примечательно, что 75-летний специалист стал самым возрастным тренером в истории АПЛ. Он уже возглавлял «Кристал Пэлас» в 2017-2021 годах, среди английских клубов Ходжсон руководил также «Блэкберном», «Фулхэмом», «Ливерпулем», «Вест Бромвичем» и «Уотфордом». В период с 2012 по 2016 года он был главным тренером сборной Англии.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в АПЛ, но всего на три очка опережает зону вылета.