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Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас», став самым возрастным тренером в истории АПЛ

Английскому специалисту 75 лет.
Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас», став самым возрастным тренером в истории АПЛ
21 марта 2023 12:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера до конца текущего сезона.

Примечательно, что 75-летний специалист стал самым возрастным тренером в истории АПЛ. Он уже возглавлял «Кристал Пэлас» в 2017-2021 годах, среди английских клубов Ходжсон руководил также «Блэкберном», «Фулхэмом», «Ливерпулем», «Вест Бромвичем» и «Уотфордом». В период с 2012 по 2016 года он был главным тренером сборной Англии.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в АПЛ, но всего на три очка опережает зону вылета.

источник: ФК «Кристал Пэлас»
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