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Стало известно, кто будет защищать ворота сборной России в матчах против Ирана и Ирака

Тренерский штаб национальной команды определился с вратарями на предстоящие товарищеские игры.
21 марта 2023 13:46
автор: Александр Шульгин

Стало известно, кто сыграет в воротах сборной России в предстоящих товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

«Планируется, что в ближайших матчах сыграют Селихов и Сафонов. Кто в каком матче, пока сказать не могу», - приводит «РБ Спорт» слова тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова.

Добавим, что встреча с Ираном пройдет 23 марта в Тегеране. Матч с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

В настоящее время все российские клубные и национальные команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «РБ-Спорт»
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