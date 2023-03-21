Валерий Карпин: Решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на возможную отставку в случае неудовлетворительных результатов.

Под руководством специалиста национальная команда провела 10 матчей, одержав в них шесть побед и потерпев поражение в матче отбора ЧМ-2022 года от Хорватии (0:1).

«Если сборная не выиграет еще несколько матчей, то может быть другой тренер? Да ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли? Не мне же принимать решение», — цитирует Карпина «Рейтинг Букмекеров».

Добавим, что с 2021 года специалист совмещает посты в «Ростове» и сборной России.