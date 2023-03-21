Глава департамента судейства РФС рассказал о встрече с тренерским штабом «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев раскрыл подробности встречи арбитров с представителями тренерского штаба «Спартака».

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супервыдержан. Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковёр. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали», — цитирует Каманцева журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, что специалист возглавил департамент в 2022 году после отъезда из России бывшего руководителя российских арбитров Витора Перейры.