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Сампаоли уволен с поста главного тренера «Севильи»

В рамках 27-го тура «красно-белые» встретятся с «Кадисом» в гостевом матче, который пройдет 1 апреля.
Сампаоли уволен с поста главного тренера «Севильи»
21 марта 2023 15:03
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: AFLO

«Севилья» объявила на официальном сайте об увольнении главного тренера Хорхе Сампаоли.

Как отмечает пресс-служба «нервионцев», последние часы руководство клуба работало над поиском нового наставника. Преемник Сампаоли будет руководить тренировкой «Севильи», назначенной на сегодня.

Отметим, что аргентинец работал в команде с октября 2022 года. Ранее Хорхе возглавлял «Севилью» с июля 2016-го по май 2017-го.

Команда занимает 14-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков.

источник: «Советский спорт»
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