Сампаоли уволен с поста главного тренера «Севильи»

«Севилья» объявила на официальном сайте об увольнении главного тренера Хорхе Сампаоли.

Как отмечает пресс-служба «нервионцев», последние часы руководство клуба работало над поиском нового наставника. Преемник Сампаоли будет руководить тренировкой «Севильи», назначенной на сегодня.

Отметим, что аргентинец работал в команде с октября 2022 года. Ранее Хорхе возглавлял «Севилью» с июля 2016-го по май 2017-го.

Команда занимает 14-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков.