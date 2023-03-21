Автограф-сессия Даниэля Карвальо и билеты на игру ЦСКА – 2Drots

В пятницу, 17 марта на сайте ПФК ЦСКА открылась продажа билетов на матч ЦСКА с медиафутбольным клубом 2Drots. Игра состоится 25 марта на ВЭБ Арене. Организатором матча выступили букмекерская компания Фонбет и ПФК ЦСКА.

Стоимость билетов на эту игру будет начинаться от 100 рублей. Для посещения матча не требуется оформления FAN ID.

Перед стартом игры, в 14:00 в клубном магазине ЦСКА пройдет автограф-сессия с Даниэлем Карвальо – двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в составе армейцев.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.