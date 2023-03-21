Титульный спонсор «Пари НН» может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ

Руководство букмекерской компании рассматривает возможность прекращения сотрудничества с «Пари Нижний Новгород».

Как сообщает «Метарейтинг», в БК недовольны текущими результатами команды и организационными проблемами в клубе РПЛ.

Отмечается, что речь идет о ситуации с хавбеком Ярославом Михайловым и приоритетами правительства Нижегородской области. По версии Pari, власти больше внимания уделяют хоккейному «Торпедо».

Существует вероятность пересмотра соглашения букмекера с клубом, если «Пари НН» вылетит из РПЛ.