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Титульный спонсор «Пари НН» может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ

Компания сотрудничает с тремя нижегородскими командами.
Титульный спонсор «Пари НН» может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ
21 марта 2023 15:48
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Пари НН»

Руководство букмекерской компании рассматривает возможность прекращения сотрудничества с «Пари Нижний Новгород».

Как сообщает «Метарейтинг», в БК недовольны текущими результатами команды и организационными проблемами в клубе РПЛ.

Отмечается, что речь идет о ситуации с хавбеком Ярославом Михайловым и приоритетами правительства Нижегородской области. По версии Pari, власти больше внимания уделяют хоккейному «Торпедо».

Существует вероятность пересмотра соглашения букмекера с клубом, если «Пари НН» вылетит из РПЛ.

источник: «Метарейтинг»
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