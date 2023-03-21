«Наполи» не будет использовать опцию выкупа Ндомбеле у «Тоттенхэма»

«Наполи» не планирует выкупать хавбека Танги Ндомбеле у «Тоттенхэма» по окончании текущего сезона.

Как сообщают зарубежные СМИ, 26-летний футболист вернется обратно в состав английской команды. «Тоттенхэм», в свою очередь, готов расстаться с Ндомбеле за 30 миллионов евро.

Отмечается, что в соглашении между клубами есть пункт, согласно которому «Наполи» может выкупить полузащитника за 28 млн евро, однако неаполианцы не хотят столько платить за Танги.

Напомним, что футболист пополнил состав «Наполи» на правах аренды летом 2022 года.