Полузащитник «Химок» Гбане допустил возможность получения российского паспорта

Ивуарийский полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане заявил, что в будущем готов получить паспорт РФ.

Напомним, что 22-летний футболист перешел в подмосковную команду летом на правах аренды. Права на Гбане принадлежат хорватскому «Бьело Брдо».

«Хотел бы я получить российский паспорт? Сейчас не лучшее время об этом думать. Но я рад находиться в России, мне нравится здесь, поэтому в будущем, может, получу паспорт», — цитирует ивуарийца «Рейтинг Букмекеров».

Trasfermarkt оценивает стоимость Гбане в 800 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.