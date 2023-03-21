Во время Рамадана в АПЛ могут ввести паузы в матчах для игроков-мусульман

Судьям чемпионата Англии рекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан.
Как сообщают британские СМИ, они необходимы для того, чтобы игроки-мусульмане могли прервать свое голодание.Футболисты в эти паузы смогут принять жидкость, а также специальные энергетические гели и добавки.
Отмечается, что правило будет действовать в течение священного месяца Рамадан. Он продолжится до 21 апреля, в этот месяц мусульмане соблюдают пост.
Арбитрам рекомендовали до начала матча определять футболистам, которым может понадобиться перерыв.
источник: «Советский спорт»