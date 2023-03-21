«Реал» хочет приобрести нападающего «Челси» Хаверца 

Руководство «Реала» планирует купить форварда «Челси» Кая Хаверца грядущим летом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт немецкого нападающего с «пенсионерами» рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, 23-летний футболист заинтересовал мадридцев своей универсальностью в атаке. Сообщается, что синие могут расстаться с игроком, чтобы урегулировать свой финансовый бюджет после активной трансферной компании прошедшей зимой. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, что Хаверц присоединился к «Челси» осенью 2020 года. В текущем сезоне за лондонскую команду он провел 36 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.