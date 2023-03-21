«Шахтер» объявил о продлении контракта с защитником Матвиенко 

Игрок сборной Украины Николай Матвиенко продлил свое трудовое соглашение с «Шахтером». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Отмечается, что 26-летний игрок является воспитанником донецкой команды.
Сообщается, что новый контракт защитника с оранжево-черными рассчитан до конца 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Брайтон» проявляет интерес к украинскому футболисту.
Добавим, что за свою карьеру в основной команде «Шахтера» Матвиенко провел 157 матчей, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.